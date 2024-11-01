Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Отец жестоко избил собственного 14-летнего сына в Санкт-Петербурге

Отец жестоко избил собственного 14-летнего сына в Санкт-Петербурге

Отец сломал ребра 14-летнему сыну в Санкт-Петербурге
Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

В Санкт-Петербурге отец сломал ребра своему 14-летнему сыну. Об этом сообщает портал 78.ru.
Согласно сообщению, мужчина сильно избил подростка. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом 10 ребра. Кроме того, у пострадавшего подростка обнаружили ушибы в области грудной клетки, левого предплечья, левой кисти и правой голени.



Ранее стало известно, что жительница Манского района Красноярского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой и начала конфликтовать с 11-летним сыном. В ходе ссоры она ударила его печной кочергой по голове, а затем заставила выпить чистящее средство «Азелит» и легла спать. Отец ребенка, вернувшись с работы, вызвал скорую помощь, мальчика срочно госпитализировали.


Читайте также:

В Подмосковье клиент изнасиловал массажистку и обвинил ее в заражении ЗППП

Петербургский суд арестовал замглавы полиции за избиение горожанина

Житель ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, служащим в ВСУ
#подмосковье
#суд
#врачи
#помощь
#клиент
#отец
#мужчина
#мальчик
#днр
#всу
#избиение
Суд в Перми не счёл слово «овца» оскорбительным
01 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/N-sky

Пермский городской суд решил, что слово «овца», высказанное в отношении человека, не является оскорблением. Соответствующий прецедент зафиксирован в официальном судебном постановлении.
Началось всё с того, что в Перми поссорились две местные жительницы, причём закадычные подруги, передаёт телеграм-канал Mash. В процессе перебранки одна женщина презрительно назвала оппонентку «овцой». Та сочла это сравнение с парнокопытным полорогим животным оскорбительным и решила наказать обидчицу через суд. Сумма иска за оскорбление и унижение составила 20 тысяч рублей.

Разбирательство длилось около месяца. По его итогам суд постановил, что в данном случае слово «овца» выступает в качестве оценочного суждения. В ходе процесса и прений сторон была приведена ссылка на толковый словарь, где овца является жвачным парнокопытным млекопитающим семейства полорогих, а в переносном смысле так называют человека, сбившегося с пути.

Была приобщена к делу и ссылка на словарь бранных слов и выражений, в котором слово «овца» не фигурирует. В итоге в удовлетворении иска было отказано, никакой компенсации обиженная женщина не получила. Помирились ли в после суда подруги, осталось неизвестным.

Читайте также:

«Был неправ»: бывший учитель из Чечни извинился на видео за оскорбление христиан

Педагог Луховицкий усомнился в эффективности штрафов против оскорблений учителей

Сатановский извинился перед Захаровой и Богдановым за оскорбления
#суд
#женщина
#словарь
#компенсации
#овцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК возбудил дело на боевиков ВСУ, взорвавших монастырь в Курской области
01 ноября 2024, 13:08

Фото: iStock/blinow61

В СК РФ возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, которые в конце октября текущего года с помощью беспилотника подорвали Курский Троицкий женский монастырь в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области.
Тогда, по данным ведомства, погибли два мирных жителя. Кроме того, взрыв уничтожил жилые сооружения.

«ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти", "незаконный оборот оружия и взрывчатки орггруппой", "теракт", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, украинские боевики обвиняются в незаконном пресечении российской границе и применении насилия в отношении представителей власти и других преступлениях, совершенных в курском приграничье.

В ведомстве подчеркнули, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Читайте также:

В Крыму осудили агента СБУ из Чехии за попытку подрыва автомобиля с бойцом ВС РФ

В Крыму осудили двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии

Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ
#убийство
#дело
#уголовное дело
#жизнь
#теракт
#взрыв
#ск рф
#вс рф
#сбу
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Калужской области продала мигранту отцовские права на свою дочь
01 ноября 2024, 12:41

Фото: istockphoto/SbytovaMN

В Калужской области местная жительница продала мигранту отцовские права на свою дочь. Обретение наследницы обошлось иностранному гражданину сравнительно недорого — в 30 тысяч рублей.
В марте 2024 года в Жуковском районе региона ЗАГС зарегистрировал гражданина иностранного государства в качестве отца несовершеннолетней девочки, сообщает объединённая пресс-служба судов Калужской области. Была сделана соответствующая актовая запись, выписано новое свидетельство о рождении. Однако позже выяснилось, что мигрант не имеет никакого отношения к рождению ребёнка, а «пара» в первый и последний раз в жизни увиделась в ЗАГСе перед заключением сделки.

Фигуранты признались, что отцовство по сути является фиктивным, оба действовали в корыстных целях, манипулируя ребёнком. Мигрант рассчитывал через удочерение девочки получить российское гражданство по упрощённой схеме. А женщина за продажу прав на дочь назвала свою цену — 30 тысяч рублей. Суд признал недействительным факт установления отцовства. Соответствующая актовая запись была аннулирована.

Читайте также:

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками для легализации мигрантов

Большинство россиян считают, что в их регионах слишком много мигрантов

СК РФ раскрыл схему легализации мигрантов через поддельные украинские паспорта
#гражданство
#суд
#мигрант
#женщина
#загс
#служба
#запись
#сделки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге мигрант пытался отобрать квартиру у пенсионеров
01 ноября 2024, 12:16

Александр Бастрыкин (Фото: сайт Кремля)

В Санкт-Петербурге мигрант пытался незаконно завладеть квартирой пожилых местных жителей. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил региональному управлению ведомства возбудить по данному факту уголовное дело.
О том, что гражданин Таджикистана пытается отобрать жилплощадь у пожилой семейной пары, правоохранителям стало известно в процессе ежедневного мониторинга социальных сетей и прочих ресурсов интернета. Следователи Северной столицы уже организовали проверку по данному факту.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Олегу Бобкову возбудить уголовное дело в отношении иностранца, лично наблюдать за ходом расследования и докладывать ему о процессе следствия и установленных обстоятельствах произошедшего.

Читайте также:

В Москве мигрант проник в квартиру пенсионерки и до смерти избил её

Влюблённый в проститутку мигрант расправился с ней в отеле Петербурга

Няня из Узбекистана с шизофренией сломала жизнь русской семье и избежала тюрьмы: подробности
#скр
#дело
#уголовное дело
#следователи
#ск рф
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое неизвестных напали с битами на иркутского депутата Куранова
01 ноября 2024, 12:10

Фото: iStock/ LightFieldStudios

В Ангарске два молодых человека набросились с битами на иркутского депутата Александра Куранова.
Депутат подходил к подъезду своего дома, и на него напали двое неизвестных, вооружённых бейсбольными битами. Они несколько раз ударили по голове Александра Куранова, пока он не упал на землю. Проходящие мимо люди остановили нападавших, сообщает РЕН ТВ в своём Телеграм-канале.

Представитель власти не смог разглядеть злоумышленников, но он уверен, что это было заказное преступление. Депутат также отметил, что напали на него взрослые крепкие граждане. В настоящее время потерпевший чувствует себя лучше. Куранов поделился, что похожие происшествия с ним уже случались. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Напавший на журналистов зампосла Британии Додд госпитализирован в Москве

Мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали

Ненавидел людей и помогал украинцам: кто устроил резню в ТЦ в Санкт-Петербурге, число жертв, видео
#преступление
#происшествия
#дома
#депутат
#люди
#иркутская область
#нападение
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму осудили агента СБУ из Чехии за попытку подрыва автомобиля с бойцом ВС РФ
Суд дал 14 лет жителю Чехии за попытку подрыва авто с военным по заданию СБУ
01 ноября 2024, 11:14

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Крыму приговорили к 14 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ), который пытался подорвать автомобиль с российским военным в Джанкое. Об этом официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что суд признал предоставленные доказательства достаточными для вынесения приговора 62-летнему жителю Чехии, имеющему гражданство Украины, за работу на СБУ. Помимо срока он получил штраф в размере 600 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в совершении покушения на убийство, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также изготовлении взрывных устройств.

Версия следствия гласит, что СБУ разработала план ликвидации экс-военного ВСУ, который после вхождения Крыма и Севастополя в состав России перешёл в ряды ВС РФ. Для Для совершения этого преступления был привлечён житель Чехии, имеющий гражданство Украины и временно проживающий в Симферополе.

23 сентября 2023 года исполнитель установил на дно автомобиля военного взрывное устройство и дистанционно запустил его. Однако реализовать план ему не удалось благодаря оперативным действиям российских силовиков, которые задержали его.

Читайте также:

Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу с ГУР МО Украины

Жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях ВС РФ

ФСБ представила кадры задержания пытавшегося передать ЦРУ секретные сведения
#крым
#россия
#украина
#чехия
#сбу
#автомобиль
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержан начальник полиции аэропорта Сочи, за взятки позволявший провозить iPhone из ОАЭ
В Сочи задержали начальника полиции местного аэропорта за взятки
01 ноября 2024, 10:42

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Сочи задержали начальника полиции местного аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что он за взятки позволял провозить смартфоны IPhone 16 из Дубая без необходимой декларации. Полицейского сдал сочинский бизнесмен, который хотел ввести из ОАЭ 30 новых телефонов в обход таможни. У него были знакомые в полиции аэропорта. Возле терминала он встретился с начальником линейного отдела полиции и его подчинённым – командиром патрульно-постовой службы. Они согласились помочь бизнесмену, но за 150 тысяч рублей.

Мужчина думал в течение двух дней о даче взятки, но всё же не решился, опасаясь, что его могут повязать вместе с полицейскими. Тогда он принял решение самостоятельно обратиться в правоохранительные органы и сдал взяточников. Затем он даже принял участие в оперативных действиях, встретившись с полицейскими в аэропорту и передав им 150 тысяч рублей. Тогда их и взяли правоохранители.

В настоящее время оба задержанных находятся в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По ней им грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также:

Экс-депутата ГД Шилкина отправили в СИЗО по делу о хищении 2 млрд

Следователи установили организатора хищения 244 миллионов рублей у Минобороны

Экс-глава банка «Открытие» Ромаев сам себе выдал кредит на 3 млрд рублей
#сочи
#аэропорт
#взятка
#задержание
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Француза и немца задержали на Байконуре при попытке снять ракетоноситель
01 ноября 2024, 10:36

Фото: iStock/Yingko

На Байконуре в Казахстане задержали француза и немца, когда они попытались сфотографировать ракетоноситель «Энергия». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, силовики заметили двух иностранцев, 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца, когда они стояли с телефонами возле ракетоносителя и собирались сделать фотографии.

По словам мужчин, они являются туристами и приехали посмотреть на легендарный Байконур. Они рассказали, что направлялись в сторону стенда динамических испытаний.

Обоих иностранцев задержали и доставили в отдел полиции. На них завели административное дело и отправили в СИЗО, где они дожидаются суда.

Читайте также:

Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу с ГУР МО Украины

В Крыму осудили двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии

В Москве вынесли приговор студенту, пытавшемуся поджечь военкомат
#мо
#приговор
#дело
#сизо
#военкомат
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье клиент изнасиловал массажистку и обвинил ее в заражении ЗППП
Подмосковная массажистка обвинила клиента в изнасиловании
01 ноября 2024, 10:09

Фото: istockphoto/blinow61

В Подмосковье разгорелся скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании и угрозами. 29-летняя массажистка Анна (имя изменено) заявила, что ее постоянный клиент, 31-летний Олег, совершил насильственные действия по отношению к ней после сеанса массажа в отеле в феврале 2023 года. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По словам девушки, она начала делать Олегу массаж в конце 2020 года, но прекратила свою деятельность в марте 2021 года. В феврале 2023 года клиент вновь обратился к ней с просьбой о массаже. После завершения сеанса, по версии Анны, Олег напал на нее и изнасиловал. Она не смогла сразу обратиться в полицию из-за запугивания со стороны мужчины.

Ситуация усугубилась в январе 2024 года, когда Олег заявил Анне, что заразился венерическим заболеванием и начал угрожать ей и ее родственникам. При этом он не требует компенсации, а лишь грозится отомстить. Девушка обратилась в полицию, по данному делу проводится проверка.

Ранее стало известно, что жительница Манского района Красноярского края, обвиняемая в покушении на убийство своего 11-летнего сына, предстанет перед судом.

До этого сообщалось, что хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Кубани впервые приостановили уголовное дело из-за ухода обвиняемого на СВО

В Москве вынесли приговор студенту, пытавшемуся поджечь военкомат

Курьер маркетплейса начал преследовать клиентку после доставки посылки
#приговор
#уголовное девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников