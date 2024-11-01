Отец жестоко избил собственного 14-летнего сына в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге отец сломал ребра своему 14-летнему сыну. Об этом сообщает портал 78.ru.
Согласно сообщению, мужчина сильно избил подростка. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом 10 ребра. Кроме того, у пострадавшего подростка обнаружили ушибы в области грудной клетки, левого предплечья, левой кисти и правой голени.
Ранее стало известно, что жительница Манского района Красноярского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой и начала конфликтовать с 11-летним сыном. В ходе ссоры она ударила его печной кочергой по голове, а затем заставила выпить чистящее средство «Азелит» и легла спать. Отец ребенка, вернувшись с работы, вызвал скорую помощь, мальчика срочно госпитализировали.
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Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом 10 ребра. Кроме того, у пострадавшего подростка обнаружили ушибы в области грудной клетки, левого предплечья, левой кисти и правой голени.
Ранее стало известно, что жительница Манского района Красноярского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой и начала конфликтовать с 11-летним сыном. В ходе ссоры она ударила его печной кочергой по голове, а затем заставила выпить чистящее средство «Азелит» и легла спать. Отец ребенка, вернувшись с работы, вызвал скорую помощь, мальчика срочно госпитализировали.
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Элина Позднякова