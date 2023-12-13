Открытое горение в производственном здании в Петушках ликвидировали

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Открытое горение в производственном здании в подмосковной деревне Петушки удалось ликвидировать. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку конструкций, заявили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Петушках Пушкинского городского округа загорелось производственное здание. Площадь пожара составила 1,4 тыс кв метров.
К тушению были привлечены более 50 специалистов, задействовано 16 единиц техники.
Пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Читайте также:
Пожарные локализовали возгорание на производстве в Петушках
В деревне Петушки горит производственное здание площадью 1,4 тыс кв м
Жертвами пожара в жилом доме в Лыткарине стали три человека, включая ребёнка
К тушению были привлечены более 50 специалистов, задействовано 16 единиц техники.
Читайте также:
Пожарные локализовали возгорание на производстве в Петушках
В деревне Петушки горит производственное здание площадью 1,4 тыс кв м
Жертвами пожара в жилом доме в Лыткарине стали три человека, включая ребёнка
Лора Луганская