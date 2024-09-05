В Москве молодой человек пырнул ножом курьера

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В Москве 19-летний парень напал с ножом на курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Отмечается, что инцидент произошёл на Измайловском бульваре. Мужчина вместе с другом шёл по улице и в какой-то момент вступил в конфликт с проезжающим на электровелосипеде курьером. В ходе перебранки он достал нож и напал с ним на доставщика, ранив его в живот. После этого он вместе со знакомым скрылся с места преступления в неизвестном направлении.
Раненый мужчина самостоятельно обратился в больницу. По заключению врачей, его здоровью был причинён тяжкий вред.
Позднее полицейским удалось задержать напавшего. У него изъяли нож. Также выяснилось, что он ранее был судим.
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Раненый мужчина самостоятельно обратился в больницу. По заключению врачей, его здоровью был причинён тяжкий вред.
Позднее полицейским удалось задержать напавшего. У него изъяли нож. Также выяснилось, что он ранее был судим.
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Анастасия Чинкова