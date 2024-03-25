Отличившихся при задержании террористов у границы с Украиной военных наградили

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Военные, которые отличились в ходе задержания террористов в Брянской области, утроивших теракт в «Крокусе», были награждены. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
Медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» военным вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.
На официальном сайте ведомства указано, что награды военнослужащим, которые выполняли боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, вручали на позициях подразделения.
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в здание, начали стрелять по людям, подожгли помещения и скрылись. Как минимум 137 человек погибли, 182 пострадали.
Четверо предполагаемых террористов арестованы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На официальном сайте ведомства указано, что награды военнослужащим, которые выполняли боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, вручали на позициях подразделения.
Четверо предполагаемых террористов арестованы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак