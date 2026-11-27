В Нижегородской области автобусная остановка рухнула на 75-летнюю пенсионерку
В Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело после падения остановочного павильона на 75-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Чрезвычайное происшествие случилось накануне на улице 9 Мая в Арзамасе. Пассажиры ожидали общественный транспорт на остановке, когда на них внезапно обрушилась конструкция павильона.
В результате ЧП пострадали две женщины, одна из них отказалась от госпитализации. Очевидцам пришлось самостоятельно поднимать рухнувшую остановку. В настоящее время следователи расследуют дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
До этого сообщалось об инциденте в Новосибирской области. Там 16-летний подросток провалился в неогороженную яму с кипятком и сильно пострадал.
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