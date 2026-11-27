В многоквартирном доме Новороссийска произошёл мощный взрыв газа
В Новороссийске произошёл взрыв газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
Чрезвычайное происшествие случилось днём 27 ноября 2026 года на улице Парковой. После мощного взрыва в здании начался пожар. В результате инцидента пострадал 45-летний местный житель. Мужчину экстренно доставили в больницу и госпитализировали.
Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту случившегося. Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. По итогам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования, если для этого появится достаточно оснований.
До этого сообщалось о похожем инциденте на Алтае. В жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа, из-за которого часть здания обрушилась.
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