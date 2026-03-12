Достижения.рф

В российском аэропорту умер пассажир перед вылетом самолета

В аэропорту Рощино умер пассажир перед вылетом самолета
Фото: istockphoto/skyNext

Утром 11 марта в аэропорту Рощино перед вылетом международного рейса из Тюмени в Таджикистан произошла трагедия. Как пишут «Аргументы и Факты», одному из пассажиров стало плохо прямо на борту.



Очевидцы рассказали, что 78-летний мужчина внезапно потерял сознание. Его быстро доставили в медпункт аэропорта, но спасти не удалось — врачи констатировали смерть.

Материалы проверки сейчас находятся в транспортной полиции, позже их передадут следователям. На расписание рейса инцидент не повлиял.

Никита Кротов

