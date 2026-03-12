В российском аэропорту умер пассажир перед вылетом самолета
Утром 11 марта в аэропорту Рощино перед вылетом международного рейса из Тюмени в Таджикистан произошла трагедия. Как пишут «Аргументы и Факты», одному из пассажиров стало плохо прямо на борту.
Очевидцы рассказали, что 78-летний мужчина внезапно потерял сознание. Его быстро доставили в медпункт аэропорта, но спасти не удалось — врачи констатировали смерть.
Материалы проверки сейчас находятся в транспортной полиции, позже их передадут следователям. На расписание рейса инцидент не повлиял.
