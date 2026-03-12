В российском аэропорту умер пассажир перед вылетом самолета

12 марта 2026, 12:41

В аэропорту Рощино умер пассажир перед вылетом самолета

Фото: istockphoto/skyNext

Утром 11 марта в аэропорту Рощино перед вылетом международного рейса из Тюмени в Таджикистан произошла трагедия. Как пишут «Аргументы и Факты», одному из пассажиров стало плохо прямо на борту.