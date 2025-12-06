Отобрал паспорт и пообещал отрезать пальцы: россиянка влюбилась в китайского диджея и оказалась в плену
Россиянка написала заявление в полицию на возлюбленного из Китая. Подробности приводит телеграм-канал SHOT.
По его данным, девушка познакомилась с диджеем Лю Ханби в сети и после отношений на расстоянии приехала к нему в Чэнду. Позднее она заметила, как ее парень заигрывает с другими девушками.
Россиянка хотела бросить китайца, но тот разозлился. Сначала он избил ее, а затем взял нож и пообещал отрезать пальцы. Вскоре девушка фактически стала его пленницей.
Иностранец не позволял ей ходить одной в туалет, а душ она принимала только с открытой дверью. Мужчина отобрал у нее паспорт, а когда она попыталась забрать его, избил и оттаскал за волосы.
Россиянка все же смогла вырваться и добежать босиком до КПП жилого комплекса. Там неравнодушные жители вызвали полицию. Как оказалось, ранее от рук музыканта пострадали и другие девушки.
