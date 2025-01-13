Отправился на заработки в США и не вернулся: за что в Чикаго застрелили многодетного отца из Петербурга?

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7 января в американском городе Чикаго прямо на улице бандиты в масках застрелили жителя Санкт-Петербурга родом из Кыргызстана Жаныбека Кадаева, который отправился туда, чтобы заработать на квартиру для своей многодетной семьи. Однако к жене и своим троим детям мужчине не суждено вернуться. Подробности убийства приводит «Радио 1».
Расстреляли посреди белого дня
Вдова Кадаева Наталья до сих пор точно не знает, как убили ее мужа. Через консульство женщине передали запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как похитили мужчину.
«На видео муж стоит возле автомобиля и что-то ищет в багажнике. И вдруг налетают семеро мужчин в масках с автоматами, хватают его и куда-то волокут. На этом запись прерывается. Если там еще что-то было, то это вырезали. Наверное, в интересах следствия», — рассказала Наталья в беседе с aif.ru.
Тело расстрелянного мужчины обнаружили недалеко от места, где его схватили. При этом у мужчины забрали один телефон из двух имеющихся. Возможно, Жаныбек увидел то, что не должен был, предполагает женщина.
Жаныбек и Наталья Кадаевы (Фото: соцсети)
Вскрывал квартиры и автомобили
В США уроженец Кыргызстана решил отправиться, чтобы заработать денег и купить квартиру. Он вместе с женой воспитывал троих маленьких детей. Большая семья проживала с мамой Натальи и мечтала о собственной квартире.
В Чикаго Кабаева позвал на работу его друг, который занимался вскрыванием замков от квартир и автомобилей. Подобная услуга довольно популярна в США. Американцы часто захлопывают двери или теряют ключи, а местное МЧС замки не вскрывает.
В США мужчина попал просто. По одним данным, — нелегально, через Мексику, по другим — получил визу, так как является гражданином Кыргызстана.
По словам жены убитого, бизнес много прибыли не приносил, но Жаныбек исправно присылал деньги домой. В день убийства он отправился на очередной заказ, после выполнения которого его и убили.
При этом сообщается, что бандитов арестовали. Однако пока мотив преступления остается неизвестным.
Жаныбек и Наталья Кадаевы (Фото: соцсети)
Семья не может вернуть тело Кадаева домой
Транспортировка тела Кадаева стоит 18 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. Наталья открыла сбор средств для того, чтобы вернуть тело супруга домой, но собрала всего 100 тысяч рублей. При этом помочь в этом вопросе вызвался тот человек, который и позвал Жаныбека работать в Чикаго.
Таким образом, тело Кадаева уже в ближайшее время окажется в Санкт-Петербурге, а пока его жена готовится к похоронам. Дети о смерти папы пока ничего не знают.
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