Отправился на заработки в США и не вернулся: за что в Чикаго застрелили многодетного отца из Петербурга?

7 января в американском городе Чикаго прямо на улице бандиты в масках застрелили жителя Санкт-Петербурга родом из Кыргызстана Жаныбека Кадаева, который отправился туда, чтобы заработать на квартиру для своей многодетной семьи. Однако к жене и своим троим детям мужчине не суждено вернуться. Подробности убийства приводит «Радио 1».