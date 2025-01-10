25-летний чемпион России по борьбе оказался на сомнительной вписке и умер: кто оказался убийцей, подробности

Антон Якименко (Фото: соцсети)
Первый день 2025 года омрачился страшной трагедией в Красноярске. В одной из квартир скончался 25-летний чемпион России по вольной борьбе Антон Якименко. Смертельный удар он получил от друга детства Виталия. Тот тоже когда-то был спортсменом, но его карьера не задалась, и он пошел по скользкому пути.
О подробностях жуткой ночи — в материале «Радио 1».
По данным следствия, четверо старых друзей решили встретиться в ночь с 1 на 2 января. Сам Новый год они праздновали по отдельности. Компания молодых людей зашла вечером в магазин, чтобы купить еду и алкоголь. Однако спустя время в квартире между ними произошел конфликт, который и привел к летальному исходу Антона Якименко.
Что конкретно происходило и из-за чего вспыхнул конфликт, до сих пор точно установить не удалось. Поначалу знакомые погибшего рассказывали, что Антон якобы заступился за несовершеннолетнюю, над которой хотел надругаться Виталий. Однако в Следственном комитете пояснили, что никаких других людей в квартире не было. Пока ситуация рассматривается как обычный бытовой конфликт.
О произошедшем стало известно буквально сразу, благодаря нескольким коротким видео, которые начали распространяться в сети. Вероятно, их загрузили другие парни из компании. На одном из видео запечатлены последние минуты жизни спортсмена. Он сидит один на полу и совершенно не понимает, что произошло. Скорая помощь, которая приехала на место через время, уже не могла ничего сделать и лишь констатировала смерть молодого человека.
По кадрам также видно, что квартиру для посиделок выбрали весьма сомнительную: очень старая мебель и ремонт. Совершенно непонятно, как там вообще мог оказаться успешный спортсмен. Дома его ждала жена, у него есть маленькая дочь. Карьера молодого человека складывалась успешно, но в какой-то момент из спорта пришлось уйти из-за травмы. По словам знакомых покойного, характер у спортсмена был не простой, Антон мог и вспылить. Примечательно, что супруга покойного отказалась от каких-либо комментариев.
Уточняется, что убийца задержан. Ему грозит срок. У 26-летнего Виталия уже имеется криминальное прошлое – он привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
С профессиональным спортом он завязал еще на молодежном уровне, решил двигаться по жизни иначе. Теперь за свои преступные действия ему предстоит ответить по закону.
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Смертельная вписка
По данным следствия, четверо старых друзей решили встретиться в ночь с 1 на 2 января. Сам Новый год они праздновали по отдельности. Компания молодых людей зашла вечером в магазин, чтобы купить еду и алкоголь. Однако спустя время в квартире между ними произошел конфликт, который и привел к летальному исходу Антона Якименко.
Фото: iStock/globalmoments
Что конкретно происходило и из-за чего вспыхнул конфликт, до сих пор точно установить не удалось. Поначалу знакомые погибшего рассказывали, что Антон якобы заступился за несовершеннолетнюю, над которой хотел надругаться Виталий. Однако в Следственном комитете пояснили, что никаких других людей в квартире не было. Пока ситуация рассматривается как обычный бытовой конфликт.
Подробности злополучной ночи попали в соцсети
О произошедшем стало известно буквально сразу, благодаря нескольким коротким видео, которые начали распространяться в сети. Вероятно, их загрузили другие парни из компании. На одном из видео запечатлены последние минуты жизни спортсмена. Он сидит один на полу и совершенно не понимает, что произошло. Скорая помощь, которая приехала на место через время, уже не могла ничего сделать и лишь констатировала смерть молодого человека.
По кадрам также видно, что квартиру для посиделок выбрали весьма сомнительную: очень старая мебель и ремонт. Совершенно непонятно, как там вообще мог оказаться успешный спортсмен. Дома его ждала жена, у него есть маленькая дочь. Карьера молодого человека складывалась успешно, но в какой-то момент из спорта пришлось уйти из-за травмы. По словам знакомых покойного, характер у спортсмена был не простой, Антон мог и вспылить. Примечательно, что супруга покойного отказалась от каких-либо комментариев.
Что стало с убийцей спортсмена
Уточняется, что убийца задержан. Ему грозит срок. У 26-летнего Виталия уже имеется криминальное прошлое – он привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В Забайкальском крае по горячим следам схватили убийцу, зарезавшего двух людей
С профессиональным спортом он завязал еще на молодежном уровне, решил двигаться по жизни иначе. Теперь за свои преступные действия ему предстоит ответить по закону.
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Екатерина Коршунова