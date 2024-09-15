Под Ростовом горит склад стройматериалов

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Склад со стройматериалами горит в Ростовской области, пламя перекинулось на частный сектор. Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составляет свыше тысячи «квадратов».
«Площадь пожара — 1100 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра произошел переход огня на частные домовладения», — добавили в ведомстве. Возгорание произошло в Аксае в переулке Толпинского. У пожара повышенный ранг.Высокая пожарная загрузка конструкций создает осложнения. Пламя ликвидируют 38 единиц техники и порядка сотни человек.
Как сообщалось ранее, в Луганской народной республике произошел пожар на алюминиевом заводе. Уточнялось, что сначала произошло ландшафтное возгорание.
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Никита Кротов