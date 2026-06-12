В Москве семилетняя девочка выпала из окна второго этажа
В столице семилетняя девочка выпала из окна на втором этаже. Об этом информирует Telegram-канал «Агентство «Москва».
Ребёнок полез за котом и потерял равновесие. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и оказали девочке необходимую помощь.
Пострадавшая выжила после падения. Информация о том, получил ли ребёнок серьёзные травмы или отделался лёгкими ушибами, не раскрывается.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Калининградской области. Там пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. До этого аналогичный инцидент произошёл в Москве. Ребёнок сорвался с девятого этажа и попал в больницу.
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