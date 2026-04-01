Отрезавший головы маньяк-сатанист* собрался в монахи
В Санкт-Петербурге освободился осужденный за ритуальные убийства сатанист* Евгений Кондрашов.
Как сообщает Telegram-канал «Регнум», он вышел на свободу в 2023 году и заявил, что намеревается принять монашеский постриг, чтобы искупить вину за совершенные преступления. В 2000 году городской суд Северной столицы вынес приговор Кондрашову и его сообщнику Михаилу Заике.
Установили, что в 1999 году они совершили серию ритуальных расправ с использованием парализующих препаратов и кинжалов. Деяния фигурантов носили характер, связанный с идеологией сатанизма*.
Сообщника Кондрашова освободили ранее — в 2020 году. Он вышел из психиатрической лечебницы после стабилизации состояния и впоследствии занимался написанием и продажей картин.
*Движение запрещено в РФ