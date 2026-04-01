Свидетель дал взятку полицейской под запись ФСБ

01 апреля 2026, 16:22

Полицейская получила взятку в 100 тыс. руб. от свидетеля в Ростове-на-Дону

Фото: istockphoto/Anton Skripachev

В Ростове-на-Дону сотрудницу полиции задержали после получения взятки в размере 100 тысяч рублей.





По информации Telegram-канала Don Mash, силовик сама потребовала деньги от свидетеля. Передача средств проходила под контролем сотрудников ФСБ.



На опубликованных кадрах видно, как женщина разговаривает с мужчиной. В ходе беседы она упоминает, что согласовала вопрос с руководительницей, которая дала указание получить деньги незамедлительно.



Как утверждается, полицейская пообещала свидетелю по уголовному делу его знакомого не привлекать того к ответственности. В настоящее время фигурантку заключили под стражу.



