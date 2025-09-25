Достижения.рф

Отрубили пальцы и задушили пакетом: молодых девушек убили в прямом эфире TikTok

Mirror: в Аргентине убили трёх девушек в прямом эфире TikTok
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Трёх девушек убили в прямом эфире TikTok в Аргентине. Об этом сообщает издание Mirror.



Трагедия произошла в столичном Буэнос-Айресе. Жертвами стали девушки 15, 20 и 21 года. Их обвинили в краже кокаина у наркокартеля.

Местных жительниц заманили в дом на окраине города, где их подвергли пыткам и изнасилованиям. После этого всех убили.

Правоохранительные органы убеждены, что это заказное убийство по требованию главы картеля.

Свидетелями зверских убийств стали порядка 45 человек, которые наблюдали за происходящим в прямом эфире. Тела женщин обнаружили спустя пять дней, а их автомобиль – сожжённым в 100 метрах от места преступления.

По делу уже арестовали четверых человек. Расследование продолжается.

Анастасия Чинкова

