В магазине Подольска мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка
В Подольске мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в продуктовом магазине. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Что там, Москва?».
На кадрах видно, как женщина и мальчик направляются к выходу из супермаркета. Мимо них проходит мужчина, который внезапно останавливается у двери, оборачивается и ударяет женщину по голове. Пострадавшая бьет его ногой в ответ, и агрессор набрасывается на нее с кулаками. Затем мужчина уходит, а женщина сидит на полу, схватившись за голову.
Пока неизвестно, попал ли этот инцидент в поле зрения правоохранителей. О состоянии пострадавшей также не уточняется.
Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница Тюмени избила пенсионерку, сломав ей нос и оставив рваные раны глаз.
