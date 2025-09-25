Достижения.рф

Ветеринар из Севастополя напал со спины на хозяина собаки и избил его

Фото: iStock/globalmoments

В Севастополе ветеринар напал на посетителя, который привёл питомца на лечение. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».



Семья привела своего пса на лечение. Животному помогли, однако сумма в счёте показалась владельцам завышенной. Мужчина попытался договориться и предложил оплатить сумму, которую считал справедливой, исходя из обычных цен. Ветеринар не согласился и вызвал полицию.

Пока наряд полиции ехал, владелец собаки вышел на улицу и неожиданно получил удар в спину и голову от ветеринара.

В суде обвиняемый не признал своей вины, утверждая, что посетитель якобы травмировался сам, пытаясь протиснуться через дверь. Видеозаписи с камер наблюдения не было.

Тем не менее, суд вынес решение в пользу пострадавшего – ветеринара обязали выплатить компенсацию в размере 12 тысяч рублей.

По итогам разбирательства врач-ветеринар «вышел в минус» – материально и, скорее всего, в репутационном плане.

Анастасия Чинкова

