Отрубленная голова и 18 ножевых: какая тайна на самом деле скрывается за зверским убийством третьеклассницы Юли

Фото: istockphoto/sam_eder
Семья Юрковых жила самым обычным образом. Глава семьи, Дмитрий, трудился парковщиком на автостоянке в центре города, а его жена Алла заботилась о дочках: пятилетней Ксюше и третьекласснице Юле. Был обычный день. Утром Алла отвела Ксюшу в детский сад, который находился в четырех остановках от дома, а Юля еще спала — девочка училась во вторую смену, не было смысла вставать рано.
Примерно в 9:30 Алла вернулась в свою однокомнатную квартиру на восьмом этаже. Она заметила, что дверь была приоткрыта. С тревогой в сердце женщина вошла внутрь и замерла от ужаса. Тело дочери находилось на кровати, а рядом лежала голова. Что произошло на самом деле и кто мог убить девочку? Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Она сообщила, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают это как кражу. По её словам, накануне в их доме произошло ограбление. Алла уточнила, что ей сказали, будто преступники искали что-то в шкатулке, но там не оказалось ничего ценного, только документы. Внутри квартиры царил беспорядок, однако он казался нарочитым, словно преступник пытался запутать следствие. У семьи Юрковых не было ничего ценного, так как они жили очень скромно.
Помимо этого, она с большим увлечением рисовала, особенно природу. В прошлом году её работы были представлены на школьной выставке, а родители Юли всегда с готовностью откликались на просьбы учителей.
В первые часы после трагедии стражи порядка допросили соседа Юрковых, одинокого мужчину около 40 лет, который подрабатывает дворником в детском саду и увлекается черной магией. В его квартире нашли литературу по сатанизму и следы «сеансов» с единомышленниками.
Сыщики не исключают, что он или кто-то из его знакомых мог совершить преступление, так как отрубание головы может быть частью ритуала. Однако улик против него не нашли. Также рассматривается версия мести родителям Юли или случайного нападения психически больного человека.
Один из жителей дома сообщил, что отец погибшей девочки сталкивался с финансовыми трудностями из-за азартных игр и имел долги, за которые получил «напоминание». Следствие не рассматривает эту версию и продолжает поиски виновного.
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Хронология событийАлла вернулась домой не сразу, а спустя полтора часа. После того как оставила Ксюшу в садике, она зашла на свою работу — офис строительной фирмы, где она дважды в неделю трудилась секретарем. Он располагался всего в двух шагах от дома.
Ножевые раненияЭксперты обнаружили 18 ранений на теле девочки. Самое зверское из них – в спину. Тело находилось на кровати, изрезанное вдоль и поперек. Неизвестный мучитель без причины подложил под жертву груду документов, которые вытащил из шкафа.
Фото: istockphoto/dimid_86
Ложный следКогда корреспонденты прибыли на место трагедии, осиротевшая мать сидела у подъезда, окруженная несколькими подругами, которые пытались успокоить её, предлагая минералку. В такой момент трудно было ожидать какого-либо интервью, но Алла, несмотря на горе, нашла в себе силы ответить на вопросы.
Она сообщила, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают это как кражу. По её словам, накануне в их доме произошло ограбление. Алла уточнила, что ей сказали, будто преступники искали что-то в шкатулке, но там не оказалось ничего ценного, только документы. Внутри квартиры царил беспорядок, однако он казался нарочитым, словно преступник пытался запутать следствие. У семьи Юрковых не было ничего ценного, так как они жили очень скромно.
Солнечная девочка и отзывчивые родителиКлассный руководитель Юли отметила, что школьница была «солнечным ребенком, очень доброжелательной и жизнерадостной девочкой». Она рассказала, что Юлечку всегда приводили и забирали родители. После уроков Юля регулярно посещала занятия по бальным танцам. Она была стройной и хрупкой девочкой, которая хорошо владела танцевальными движениями.
Помимо этого, она с большим увлечением рисовала, особенно природу. В прошлом году её работы были представлены на школьной выставке, а родители Юли всегда с готовностью откликались на просьбы учителей.
Примерная картина событийСначала преступник открыл дверь в тамбуре. Замок на двери ненадежный, его легко открыть любой отверткой. Затем он позвонил в квартиру Юрковых. Девочка открыла дверь и сразу была сбита с ног незваным гостем. Дальнейшие события трудно поддаются логическому объяснению. Однако эта версия остается актуальной, если речь идет о постороннем человеке, а не о ком-то из местных жителей.
Первый подозреваемыйПо словам Аллы, соседи в доме все нормальные и адекватные, она не подозревает никого из них. Однако у сыщиков оказалось другое мнение на этот счет.
В первые часы после трагедии стражи порядка допросили соседа Юрковых, одинокого мужчину около 40 лет, который подрабатывает дворником в детском саду и увлекается черной магией. В его квартире нашли литературу по сатанизму и следы «сеансов» с единомышленниками.
Сыщики не исключают, что он или кто-то из его знакомых мог совершить преступление, так как отрубание головы может быть частью ритуала. Однако улик против него не нашли. Также рассматривается версия мести родителям Юли или случайного нападения психически больного человека.
Фото: istockphoto/DedMityay
Отец проиграл дочьБыл сформирован специальный штаб для расследования преступления, в который вошли лучшие следователи. В результате был задержан сосед, который состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Для окончательной оценки его вины потребовалось провести несколько специальных экспертиз, которые в итоге не подтвердили его причастность к убийству Юли.
Один из жителей дома сообщил, что отец погибшей девочки сталкивался с финансовыми трудностями из-за азартных игр и имел долги, за которые получил «напоминание». Следствие не рассматривает эту версию и продолжает поиски виновного.
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Дарья Осипова