Отрубленная голова и 18 ножевых: какая тайна на самом деле скрывается за зверским убийством третьеклассницы Юли

Семья Юрковых жила самым обычным образом. Глава семьи, Дмитрий, трудился парковщиком на автостоянке в центре города, а его жена Алла заботилась о дочках: пятилетней Ксюше и третьекласснице Юле. Был обычный день. Утром Алла отвела Ксюшу в детский сад, который находился в четырех остановках от дома, а Юля еще спала — девочка училась во вторую смену, не было смысла вставать рано.