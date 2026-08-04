В Адыгее молодой парень схватил семилетнего мальчика за горло в игровом клубе

04 августа 2026, 15:39

В Адыгее девятнадцатилетний парень напал на семилетнего мальчика в игровом клубе

Фото: Istock/rai

В Адыгее девятнадцатилетний молодой человек напал на семилетнего мальчика в игровом клубе. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».