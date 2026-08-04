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В Адыгее молодой парень схватил семилетнего мальчика за горло в игровом клубе

В Адыгее девятнадцатилетний парень напал на семилетнего мальчика в игровом клубе
Фото: Istock/rai

В Адыгее девятнадцатилетний молодой человек напал на семилетнего мальчика в игровом клубе. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Со слов матери ребёнка, инцидент произошёл, когда школьник покупал чипсы. К нему подошёл незнакомец и схватил за горло. Мальчик вырвался и отошёл к игровым компьютерам, но нападавший последовал за ним. Агрессор вывел его на улицу и избил.

О происшествии родственнице рассказала свидетельница. Женщина, чей сын пострадал, приехала в клуб вместе с отцом мальчика. На месте находилась группа молодых людей, которые провоцировали её бывшего мужа на конфликт. Сам нападавший спрашивал, зачем она собирается обращаться в полицию. МВД по региону проводит проверку по факту случившегося.

Ольга Щелокова

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