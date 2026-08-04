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В столице мужчина упал с моста Лужники в Москву-реку

Фото: Istock/Andrey Nikitin

В столице мужчина упал в Москву-реку с моста Лужники.



Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», чрезвычайное происшествие случилось в районе Воробьёвых гор. Очевидцы немедленно сообщили о ЧП в экстренные службы.

На место оперативно выехали спасатели на катере. Они обнаружили пострадавшего в воде и подняли его на борт. Затем специалисты доставили мужчину на берег и передали его прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

Врачи осмотрели пострадавшего, оценили его состояние и оказали ему необходимую помощь на месте. Гражданин остался в сознании и не получил серьёзных травм. Угроза его жизни отсутствует. Причина падения неизвестна.

Ранее сообщалось об инциденте в Ивановской области. Там четыре человека пострадали при столкновении лодок.

Ольга Щелокова

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