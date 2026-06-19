Россиянин не хотел разводиться с женой и получил более 12 лет колонии
В Амурской области вынесен приговор 44-летнему жителю города Циолковского, который пытался расправиться со своей женой и её знакомой из-за желания супруги подать на развод. Об этом информирует СУ СК РФ региона.
Согласно информации следствия, в феврале 2026 года обвиняемый и его жена находились дома и употребляли спиртные напитки. Во время застолья женщина сообщила о своем желании развестись, на что муж отреагировал агрессивно, схватив ее за шею и угрожая физической расправой.
На следующий день к ним пришла общая знакомая, и застолье продолжилось. Однако в ходе нового конфликта мужчина избил свою жену, а также попытался утопить ее приятельницу в ванной.
Женщины обратились в полицию. Нападавшего задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.
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