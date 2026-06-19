Россиянин не хотел разводиться с женой и получил более 12 лет колонии

19 июня 2026, 11:48

Житель Приамурья получил 12,5 года за покушение на убийство жены и ее подруги

Фото: iStock/OlFedv

В Амурской области вынесен приговор 44-летнему жителю города Циолковского, который пытался расправиться со своей женой и её знакомой из-за желания супруги подать на развод. Об этом информирует СУ СК РФ региона.