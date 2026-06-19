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Россиянин не хотел разводиться с женой и получил более 12 лет колонии

Житель Приамурья получил 12,5 года за покушение на убийство жены и ее подруги
Фото: iStock/OlFedv

В Амурской области вынесен приговор 44-летнему жителю города Циолковского, который пытался расправиться со своей женой и её знакомой из-за желания супруги подать на развод. Об этом информирует СУ СК РФ региона.



Согласно информации следствия, в феврале 2026 года обвиняемый и его жена находились дома и употребляли спиртные напитки. Во время застолья женщина сообщила о своем желании развестись, на что муж отреагировал агрессивно, схватив ее за шею и угрожая физической расправой.

На следующий день к ним пришла общая знакомая, и застолье продолжилось. Однако в ходе нового конфликта мужчина избил свою жену, а также попытался утопить ее приятельницу в ванной.

Женщины обратились в полицию. Нападавшего задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.

Екатерина Коршунова

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