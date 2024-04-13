«Отсидеться на чердаке не получится»: глава Курганской области призвал к эвакуации

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что центральная часть Кургана находится под угрозой затопления. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В настоящее время уровень воды в Кургане составляет более четырёх метров. В регионе объявлена превентивная эвакуация, ведётся оповещение населения.
Шумков призвал местных жителей эвакуироваться, отметив, что отсидеться на чердаке или крыше вряд ли получится.
В своём посту он призвал граждан собрать документы и ценные вещи, позаботиться о детях и маломобильных близких, убрать домашних животных из зон подтопления и как можно быстрее покинуть опасную зону.
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Шумков призвал местных жителей эвакуироваться, отметив, что отсидеться на чердаке или крыше вряд ли получится.
В своём посту он призвал граждан собрать документы и ценные вещи, позаботиться о детях и маломобильных близких, убрать домашних животных из зон подтопления и как можно быстрее покинуть опасную зону.
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Анастасия Чинкова