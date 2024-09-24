В Минздраве оценили вероятность отравления дихлофосом семьи под Красноярском

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Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян оценил вероятность отравления дихлофосом семьи в Красноярском крае. По его словам, химикат действует на организм человека моментально, а дети, как наиболее чувствительные, получили большую дозу.
«Воздействие идет сразу, если это неправильное применение дихлофоса. Обычно вызывают человека, который проводит обработку. Люди уходят из помещения. Потом помещение проветривается, тщательно убирается, нужна влажная уборка. Есть целая инструкция, как проводить обработку», — рассказал Тутельян в беседе с RT.Академик добавил, что семья из Красноярского края, по имеющимся данным, предпочла обработать дом своими силами, потому повышенная концентрация дихлофоса могла попасть и на кожу, и на слизистую.
Он добавил, что дети более чувствительны к подобного рода химикатам, потому его воздействие отразилось на них сильнее и привело к трагедии.
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