В Петербурге задержали иностранца за съемку детской порнографии в Прибалтике
Петербургская полиция задержала гражданина одной из стран Центральной Азии, находящегося в международном розыске. Его обвиняют в съемке детской порнографии на территории Прибалтики.
Как сообщили в МВД Санкт-Петербурга, задержание провели сотрудники уголовного розыска совместно с подразделением Интерпола. Иностранца заключили под стражу, сейчас готовятся материалы для его экстрадиции.
По версии ведомства, с июля по август 2022 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и фиксировал происходящее на видео для последующего создания порнографических материалов. В ближайшее время материалы дела будут переданы иностранным компетентным органам для завершения процедуры выдачи.
Читайте также: