Бездомную рецидивистку задержали за грабеж в центре Петербурга
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу в своем телеграм-канале.
Вечером воскресенья в полицию обратилась 53-летняя жительница дома № 9 на Исполкомской улице. Женщина заявила, что на нее напала неизвестная после словесного конфликта. Девушка несколько раз ударила ее по лицу и отобрала телефон, после чего скрылась. По словам потерпевшей, все произошло 4 декабря около 21:00, когда она находилась возле своего дома.
Вчера днем возле дома №3 на Мытнинской улице нападавшую задержали — ей оказалась 29-летняя безработная и ранее судимая девушка без постоянного места жительства. Рецидивистке вменили часть 2 статьи 161 УК: «Грабеж».
