Овчарка спасла хозяина от нескольких медведей на Камчатке

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От нападения четырех медведей собака спасла хозяина на Камчатке, информирует агентство KamchatkaMedia. Все случилось в минувший четверг, 5 сентября, в поселке Светлый. Житель гулял с овчаркой в Молодежном микрорайоне, когда на него со спины бросились звери. Двое из них были молодыми, а еще двое — взрослыми. Питомец отвлек их и принял удар на себя. К счастью, он остался жив.
Благодаря псу, который отвел опасность, мужчина укрылся на одном из участков и позвонил жене, которая приехала за ним на автомобиле. Предупредив односельчан, пара стала искать пса, а позже отвезла его в ветклинику. Овчарка сейчас дома и восстанавливается.
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Никита Кротов