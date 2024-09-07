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SHOT: Стала известна возможная причина смерти россиянина в Таиланде

SHOT: Полиция не исключает версию суицида в смерти россиянина в Таиланде
07 сентября 2024, 12:18
Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Тайская полиция не исключает версию самоубийства в качестве одной из возможных причин смерти гражданина России Ильи Орлова. Его тело ранее нашли в канаве неподалёку от пляжа Карон в Пхукете.


При этом на теле погибшего были обнаружены многочисленные раны: синяки и ссадины на лице и теле, глубокие порезы на руках и ногах, сообщает телеграм-канал SHOT. К моменту обнаружения тела молодой человек был мёртв уже не менее 12 часов. Полицейские считают, что российский турист мог получить побои и синяки раньше. Орлов якобы увлекался наркотиками и мог контактировать с местными бандами.

Друзья погибшего отказываются верить в версию суицида. Они полагают, что Илья мог стать жертвой нападения местных бандитов. По словам земляков туриста из Нижнего Тагила, семья Орловых была очень обеспеченной. Следствие по делу продолжается.

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#таиланд
Baza: Крупный пожар в Одинцово, горит многоуровневая парковка — видео
07 сентября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/grafoto

О крупном пожаре в подмосковном Одинцово сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что горит многоуровневая парковка. Известно о как минимум одном пострадавшем.
Сейчас на месте работают спасатели и пожарная служба. На кадрах можно увидеть дымовой столб на несколько километров.
Ранее сообщалось о пожаре в Тульской области площадью в две тысячи «квадратов». По уточнению регионального правительства, горели резервуары с машинным маслом на территории предприятия АО «Пластик» в городе Узловая.

По словам спасателей, было необходимо привлекать дополнительные силы и средства. О происшествии стало известно вечером, 5 сентября. Роспотребнадзор взял с места возгорания пробы воздуха.

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SHOT: Стала известна возможная причина смерти россиянина в Таиланде

Обломки дрона самолетного типа нашли под Калугой

Более 9,1 млн некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику
#россия
#подмосковье
#пожар
#новости
#новости подмосковья
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Обломки дрона самолетного типа нашли под Калугой
Шапша: Под Калугой в лесном массиве найдены обломки дрона самолетного типа
07 сентября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Обломки дрона самолетного типа нашли под Калугой в Козельском районе, информирует в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша. На месте сейчас работают оперативники.
«Напоминаю вам, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб. Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка», — предостерег Шапша.
Ранее в Минобороны РФ докладывали об уничтожении четырех украинских дронов над субъектами России прошедшей ночью.

Спецоперацию в Донбассе проводят с конца февраля 2022 года. Противник атакует российские приграничные регионы.

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#россия
#калуга
#калужская область
#новости
#дрон
#бпла
#беспилотник
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Более 9,1 млн некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику
07 сентября 2024, 11:51

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Больше 9,1 миллиона некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику в 2022-2023 годах, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Ранее сообщалось, что экспертизой запрещены сухпайки, которые фигугируют в деле о хищениях в Минобороны РФ.

В июле был арестован экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который отвечал за армейское материально-техническое обеспечение. Правоохранители уточняли, что Булгаков продвигал с помощью своего служебного положения интересы АО «Грязинский пищевой комбинат». Топ-менеджеров организации взяли в рамках дела о ненадлежащем оказании услуг.

Следствием установлено, что поставляемые пайки являются некачественными. Сумма ущерба составляет 1.3 миллиарда рублей.

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#россия
#минобороны рф
#новости
#уголовное дело
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«Приходится очень несладко»: Алаудинов рассказал о положении ВСУ под Курском
Алаудинов: ВСУ под Курском приходится очень несладко
07 сентября 2024, 03:26

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника Главного управления во Военно-политической работе Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале оценил положение украинских войск в Курской области. По его словам, за последние сутки противник понес серьезные потери.
Украинскам силам «приходся очень несладко», заявил офицер. В зоне ответственности полка «Ахмат» были атакованы два танка, два миномета, автомобиль и артиллерийское оборудование.

Алаудинов добавил, что ВСУ понесли большие потери в живой силе. По его словам, говорить о полном освобождении Курской области пока рано, но работа продолжается.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» заявил, что украинские войска были «выжигаются» в Кореневском районе, где проходила линия обороны российских войск.

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#апти алаудинов
#курская область
#всу
#украина
#россия
#вс рф
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На Западе высказались о кадровых решениях на Украине
Аналитик Меркурис назвал наступление ВС РФ причиной кадровой чехарды в Киеве
07 сентября 2024, 03:04

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что успехи российских войск на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам на Украине. Он сделал это заявление в своем блоге на YouTube.
Меркурис назвал кадровые изменения в Украине, вызванными российским наступлением.

«В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве [президента Украины Владимира] Зеленского. Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу», – заявил аналитик.

По мнению эксперта, чем больше будет ухудшаться ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем чаще Киев будет менять кадры». Он предположил, что высокопоставленные украинские чиновники захотят покинуть свои посты, когда осознают реальную ситуацию.

Ранее член украинской оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые изменения в кабинете министров связаны с централизацией власти Зеленским.

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#всу
#украина
#россия
#вс рф
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Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе
Гусев: опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области
07 сентября 2024, 02:41

Фото: istockphoto/oatawa

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявлена на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – написал глава российского субъекта.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. Политик отметил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове. Он призвал население быть внимательными к дальнейшим предупреждениям от правительства области и МЧС России.

Ранее средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников в Воронежской области. В одном из районов из-за падения обломков возникло возгорание травы.

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#пво
#бпла
#всу
#украина
#воронежская область
#губернатор
#мчс
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В Махачкале неизвестный открыл стрельбу из пистолета
07 сентября 2024, 01:05

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Возле компьютерного клуба в центре Махачкалы неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
«Стреляли из травмата на пересечении улиц Толстого и Танкаева», – подчеркнул он.

В ведомстве добавили, что прозвучало несколько выстрелов.

По словам источника, количество пострадавших в результате инцидента пока не уточняется.

В июне в Махачкале также произошли перестрелки на улицах Ленина и Коокмасова. 23 июня серия нападений произошла в Дагестане. В Дербенте были атакованы православный храм и синагога, а в Махачкале взорван пост ГИБДД. Среди террористов были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

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#дагестан
#стрельба
#пистолет
#полиция
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Американский подросток организовал стрельбу в школе
07 сентября 2024, 00:58

Фото: iStock/CatEyePerspective

16-летний подросток открыл стрельбу в школе города Джоппатаун, штат Мэриленд, США, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По словам представителей правоохранительных органов, школьники подрались в мужском туалете учебного заведения, в результате чего один из них выстрелил в другого и скрылся. 15-летний пострадавший был госпитализирован и находится в критическом состоянии. Подозреваемый в вооруженном нападении арестован.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в христианской школе в американском штате Теннесси. Полиция нейтрализовала нападавшего.

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#сша
#стрельба
#школа
#полиция
#драка
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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ совершили атаку на три населенных пункта в Белгородской области
06 сентября 2024, 22:59

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали атаку на три населенных пункта в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в результате украинских обстрелов были повреждены линии электропередач в селе Тишанка Волоконовского района. Без света остались жители сел Тишанка, Новое, а также хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

«В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение – выбиты окна и повреждены ворота», – отметил глава региона.

Также в селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал дом. В результате были разбиты оконные стекла и посечены заборы.

Ранее утром в пятницу, 6 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник.

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#всу
#пво
#украина
#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
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