SHOT: Стала известна возможная причина смерти россиянина в Таиланде

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Тайская полиция не исключает версию самоубийства в качестве одной из возможных причин смерти гражданина России Ильи Орлова. Его тело ранее нашли в канаве неподалёку от пляжа Карон в Пхукете.
При этом на теле погибшего были обнаружены многочисленные раны: синяки и ссадины на лице и теле, глубокие порезы на руках и ногах, сообщает телеграм-канал SHOT. К моменту обнаружения тела молодой человек был мёртв уже не менее 12 часов. Полицейские считают, что российский турист мог получить побои и синяки раньше. Орлов якобы увлекался наркотиками и мог контактировать с местными бандами.
Друзья погибшего отказываются верить в версию суицида. Они полагают, что Илья мог стать жертвой нападения местных бандитов. По словам земляков туриста из Нижнего Тагила, семья Орловых была очень обеспеченной. Следствие по делу продолжается.
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Александр Бойцов