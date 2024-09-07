Baza: Крупный пожар в Одинцово, горит многоуровневая парковка — видео

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О крупном пожаре в подмосковном Одинцово сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что горит многоуровневая парковка. Известно о как минимум одном пострадавшем.
Сейчас на месте работают спасатели и пожарная служба. На кадрах можно увидеть дымовой столб на несколько километров.
Ранее сообщалось о пожаре в Тульской области площадью в две тысячи «квадратов». По уточнению регионального правительства, горели резервуары с машинным маслом на территории предприятия АО «Пластик» в городе Узловая.
По словам спасателей, было необходимо привлекать дополнительные силы и средства. О происшествии стало известно вечером, 5 сентября. Роспотребнадзор взял с места возгорания пробы воздуха.
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Ранее сообщалось о пожаре в Тульской области площадью в две тысячи «квадратов». По уточнению регионального правительства, горели резервуары с машинным маслом на территории предприятия АО «Пластик» в городе Узловая.
По словам спасателей, было необходимо привлекать дополнительные силы и средства. О происшествии стало известно вечером, 5 сентября. Роспотребнадзор взял с места возгорания пробы воздуха.
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Никита Кротов