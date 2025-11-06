Студент из Тулы получил штраф за кричащие рисунки в тетради
В Тульской области суд привлёк к административной ответственности 18-летнего студента Донского политехнического колледжа. Поводом послужил рисунок, который молодой человек изобразил в своей тетради. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Юноша снял видео с этой тетрадью и разместил ролик в общем чате своей учебной группы. На кадрах видеозаписи можно увидеть тетрадный лист. На нём изображена восьмиконечная звезда, а также от руки написаны фразы «Жизнь ворам**» и «АУЕ*».
В том же видео молодой человек и несколько его приятелей громко выкрикивают эти лозунги. Запись попала в поле зрения сотрудника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
В ходе разбирательства студент полностью признал свою вину. Мировой судья рассмотрел материалы дела и назначил молодому человеку наказание в виде штрафа. Его размер составил одну тысячу рублей.
Читайте также: *движение признано экстремистским и запрещено в РФ.