Студент из Тулы получил штраф за кричащие рисунки в тетради

06 ноября 2025, 19:11

Студент из Тульской области получил штраф за экстремистский рисунок в тетради

Фото: Istock/Witsanu Patipatamak

В Тульской области суд привлёк к административной ответственности 18-летнего студента Донского политехнического колледжа. Поводом послужил рисунок, который молодой человек изобразил в своей тетради. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».