Достижения.рф

Студент из Тулы получил штраф за кричащие рисунки в тетради

Студент из Тульской области получил штраф за экстремистский рисунок в тетради
Фото: Istock/Witsanu Patipatamak

В Тульской области суд привлёк к административной ответственности 18-летнего студента Донского политехнического колледжа. Поводом послужил рисунок, который молодой человек изобразил в своей тетради. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Юноша снял видео с этой тетрадью и разместил ролик в общем чате своей учебной группы. На кадрах видеозаписи можно увидеть тетрадный лист. На нём изображена восьмиконечная звезда, а также от руки написаны фразы «Жизнь ворам**» и «АУЕ*».

В том же видео молодой человек и несколько его приятелей громко выкрикивают эти лозунги. Запись попала в поле зрения сотрудника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

В ходе разбирательства студент полностью признал свою вину. Мировой судья рассмотрел материалы дела и назначил молодому человеку наказание в виде штрафа. Его размер составил одну тысячу рублей.

Ранее рэперу Icegergert предложили уйти в армию после воровского тоста на концерте.

Читайте также:

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
**лозунг запрещённой экстремистской организации.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0