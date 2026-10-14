Озвучен приговор мотоциклисту, сбившему насмерть звезду клипа «Девочка-война»
Дорогомиловский суд Москвы назначил полтора года принудительных работ мотоциклисту Максиму Завирюхе, сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.
По его информации, такое наказание суд назначил с удержанием 15 процентов заработной платы в доход государства. Кроме того, мотоциклист не сможет управлять транспортными средствами на протяжении 2,5 лет. В ходе разбирательств прокурор запрашивал для подсудимого два года принудительных работ и требовал лишить его водительских прав на три года.
Напомним, трагедия произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Мотоциклист насмерть сбил девушку, находившуюся на проезжей части. Перед аварией Добромилова снимала байкеров, в том числе проезд Завирюхи на одном колесе. Мужчина признал свою вину в суде, а его защита заявила, что он выплатил компенсацию родственникам погибшей. За последние шесть лет он 21 раз нарушал ПДД, отмечает телеграм-канал SHOT.
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