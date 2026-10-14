Озвучен приговор мотоциклисту, сбившему насмерть звезду клипа «Девочка-война»

14 октября 2026, 12:57

Сбившему насмерть Добромилову мотоциклисту дали 1,5 года принудительных работ

Фото: iStock/Zolnierek

Дорогомиловский суд Москвы назначил полтора года принудительных работ мотоциклисту Максиму Завирюхе, сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.