В Петербурге на КАД массовое ДТП парализовало движение
В Петербурге на КАД столкнулись 13 машин, ДТП парализовало движение
В Санкт-Петербурге на КАД произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Об этом стало известно 14 октября.
По данным регионального главка МВД РФ, инцидент обошёлся без пострадавших. Авария случилась ранним утром в районе Вантового моста.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее популярная фуд-блогер предсказала свою смерть в ДТП. Речь идет об Эстер Мейнзиде (известная в сети как Big Esther). Подробности — в нашем материале.
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