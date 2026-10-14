Россиянка убила плачущую грудную дочь погремушкой и получила срок
Суд в Краснодарском крае приговорил мать к 6,5 годам колонии общего режима за причинение смерти своей четырехмесячной дочери (часть 4 статьи 111 УК). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, трагедия произошла около года назад в съемной квартире. В один из осенних дней 19-летняя жительница Горячего Ключа Анастасия Р. ударила младенца погремушкой.
Через некоторое время девушка привезла ребенка в больницу с жалобами на постоянный плач, но о побоях врачу не рассказала, а внешних признаков повреждений не было. Тогда медик отправила их домой. В течение нескольких дней у девочки развивался отек мозга, и в какой-то момент она скончалась.
В суде фигурантка призналась и раскаялась в содеянном. Свой поступок она объяснила послеродовой депрессией и тяжелым психологическим состоянием, однако экспертиза это опровергла.
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