Россиянка убила плачущую грудную дочь погремушкой и получила срок

14 октября 2026, 12:37

На Кубани осудили мать за смертельный удар по грудной дочери погремушкой

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Суд в Краснодарском крае приговорил мать к 6,5 годам колонии общего режима за причинение смерти своей четырехмесячной дочери (часть 4 статьи 111 УК). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.