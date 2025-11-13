Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых
Тревел-блогер Тайганавт: пропавшую семью Усольцевых могла поразить молния
Тревел‑блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт озвучил очередную версию бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге. В интервью «Ленте.ру» он допустил, что причиной трагедии мог стать удар молнии.
Тайганавт сослался на личный опыт. Эксперт рассказал, что его друг с напарницей однажды отправились в поход в горы на юге Красноярского края. Внезапно начался дождь, после чего последовал удар молнии. В результате мужчина получил ожоги, а его спутница погибла.
«Выходили в поход они при хорошей погоде. Невозможно было предугадать, что так произойдет», — подчеркнул Тайганавт.Ранее судмедэксперт Александр Аулов озвучил два вероятных сценария. По его мнению, тела замёрзших членов семьи могли полностью скрыть снежные заносы, а обнаружат их только во время весеннего таяния. Кроме того, семья Усольцевых могла стать жертвой нападения хищных животных, которые разнесли человеческие останки по местности.
Семья Усольцевых пропала во время похода в районе горы Буратинки (Кутурчинское Белогорье) в конце сентября 2025 года. Несмотря на масштабные поиски с привлечением спасателей, волонтёров, авиации и беспилотников, никаких следов группы обнаружить не удалось.