Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых

13 ноября 2025, 08:17

Тревел-блогер Тайганавт: пропавшую семью Усольцевых могла поразить молния

Фото: istockphoto / AnnaStills

Тревел‑блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт озвучил очередную версию бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге. В интервью «Ленте.ру» он допустил, что причиной трагедии мог стать удар молнии.





Тайганавт сослался на личный опыт. Эксперт рассказал, что его друг с напарницей однажды отправились в поход в горы на юге Красноярского края. Внезапно начался дождь, после чего последовал удар молнии. В результате мужчина получил ожоги, а его спутница погибла.



«Выходили в поход они при хорошей погоде. Невозможно было предугадать, что так произойдет», — подчеркнул Тайганавт.