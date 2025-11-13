В Японии миллионеру Исикаве дали 16 лет тюрьмы за убийство 24-летней любовницы

13 ноября 2025, 07:25

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Японии суд приговорил 57-летнего Акиру Исикаву к 16 годам тюрьмы за убийство 24-летней Саной Хирабаяси. Об этом сообщает Daily Shincho.