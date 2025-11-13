В Японии миллионеру Исикаве дали 16 лет тюрьмы за убийство 24-летней любовницы
В Японии суд приговорил 57-летнего Акиру Исикаву к 16 годам тюрьмы за убийство 24-летней Саной Хирабаяси. Об этом сообщает Daily Shincho.
Мужчина познакомился с девушкой в интернете в 2022 году. Она убедила его одолжить 10 миллионов йен (5,2 миллиона рублей) для погашения долгов своего кафе.
С течением времени Хирабаяси начала регулярно просить деньги у Исикавы, даже требуя до 100 тысяч йен (52 тысячи рублей) за встречу. Исикава, ранее работавший в компании Fuji Xerox, вышел на пенсию с выплатой в 60 миллионов йен (31 миллион рублей). По данным следствия, девушка выманила у него не менее половины этой суммы.
Финансовые трудности заставили мужчину обратиться к любовнице за помощью, но она посоветовала ему найти работу. Это вызвало ссору между ними. Ночью 2 февраля 2023 года пара остановилась в отеле в Токио. Когда Хирабаяси заснула, Исикава напал на нее с ножом и сбежал. Суд признал его виновным в убийстве.
