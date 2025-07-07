Снятый с должности главы Минтранса России Роман Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой дома в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает источник «Известий».
«Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе», – сообщил источник издания.Напомним, что сегодня политика сняли с должности главы Минтранспорта России. Увольнение произошло на фоне коллапса в российских аэропортах, из-за которого были отменены сотни рейсов. При этом точно неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим.
По одной из версий, на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, которого задержали за хищения при возведении фортификационных сооружений в приграничном регионе. Это и могло стать причиной самоубийства политика.
Пост министра транспорта России занял бывший губернатор Нижегородской области Андрей Никитин.