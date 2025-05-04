Из-за взрыва в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева начался пожар

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В московском многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева случился взрыв, сообщил Телеграм-канал Baza.
Из-за взрыва начался сильный пожар. Предварительно, пострадали как минимум десять человек.
Отмечалось, что частично повреждены и соседние квартиры. Взрыв газа мог стать причиной пожара в жилом доме.
Со слов очевидцев, в настоящее время пять человек заблокированы огнем и просят им помочь. В самом здании рушатся конструкции.
На место происшествия выехали несколько бригад скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в северной столице России возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине въехала в посетителей кафе. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, она сделала это умышленно. Одного из потерпевших, 32-летнего мужчину, доставили в больницу.
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Отмечалось, что частично повреждены и соседние квартиры. Взрыв газа мог стать причиной пожара в жилом доме.
Со слов очевидцев, в настоящее время пять человек заблокированы огнем и просят им помочь. В самом здании рушатся конструкции.
На место происшествия выехали несколько бригад скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в северной столице России возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине въехала в посетителей кафе. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, она сделала это умышленно. Одного из потерпевших, 32-летнего мужчину, доставили в больницу.
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Ольга Енгалычева