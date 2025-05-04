Полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро

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Полиция предотвратила теракт на самом массовом бесплатном концерте в мире, который организовала Леди Гага в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на концерт популярной американской исполнительницы пришло более двух миллионов зрителей. Местные власти сообщили, что группа людей подговаривала подростков взорвать бомбу и бросить несколько коктейлей Молотова в ходе выступления.
Полиция заблаговременно осуществила операцию Fake Monster и задержала организатора возможного теракта и одного подростка. Вместе они вербовали молодых людей в соцсетях. Целью планировавшейся атаки была попытка прославиться в Сети.
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Полиция заблаговременно осуществила операцию Fake Monster и задержала организатора возможного теракта и одного подростка. Вместе они вербовали молодых людей в соцсетях. Целью планировавшейся атаки была попытка прославиться в Сети.
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Анастасия Чинкова