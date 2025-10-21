Трамп может отпустить P. Diddy на свободу — решение о помиловании ожидается скоро
Дональд Трамп может помиловать рэпера P. Diddy после громкого приговора
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в Белом доме.
По информации издания, решение может быть принято уже в ближайшие дни. Сам Трамп, по словам инсайдеров, колеблется, но активно обсуждает этот шаг со своими советниками.
«Некоторые сотрудники администрации советуют ему не спешить, но Трамп, как всегда, поступит по-своему», — отметил источник.Напомним, Шон Комбс был приговорён федеральным судом Манхэттена к 50 месяцам заключения по делу о вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации. За решёткой музыкант уже провёл 13 месяцев. Если Трамп подпишет указ о помиловании, P. Diddy сможет выйти на свободу раньше срока.
Ранее глава государства уже смягчил наказание бывшему конгрессмену Джорджу Сантосу, что породило слухи о том, что Белый дом может начать «ревизию громких дел».