Трамп может отпустить P. Diddy на свободу — решение о помиловании ожидается скоро

21 октября 2025, 18:32

Дональд Трамп может помиловать рэпера P. Diddy после громкого приговора

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в Белом доме.





По информации издания, решение может быть принято уже в ближайшие дни. Сам Трамп, по словам инсайдеров, колеблется, но активно обсуждает этот шаг со своими советниками.





«Некоторые сотрудники администрации советуют ему не спешить, но Трамп, как всегда, поступит по-своему», — отметил источник.