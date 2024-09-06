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Агрессивная семейная пара пыталась похитить чужого ребёнка в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл во дворе элитного жилого комплекса «Европейский». Десятилетние мальчики повздорили между собой, а один из них пожаловался на произошедшее своим родителям. Они быстро прибежали и начали угрожать детям и даже применили физическое насилие, толкнув и ударив нескольких.
После этого разъярённый отец мальчика схватил одного из парней и потащил в свою машину, угрожая при этом переломать его руки и ноги. Мальчик начал истошно орать. Крики услышал его отец и поспешил на помощь. Увидев его, супруги бросили парня и убежали.
Пострадавшие написали заявление в полицию. Правоохранители приступили к проведению проверки.
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После этого разъярённый отец мальчика схватил одного из парней и потащил в свою машину, угрожая при этом переломать его руки и ноги. Мальчик начал истошно орать. Крики услышал его отец и поспешил на помощь. Увидев его, супруги бросили парня и убежали.
Пострадавшие написали заявление в полицию. Правоохранители приступили к проведению проверки.
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Анастасия Чинкова