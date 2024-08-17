В Новосибирске мужчина избил парня молотком из-за отказа в рукопожатии

Фото: iStock/Sergei Chuyko
Мужчина избил молотком молодого человека в цветочном магазине в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина пришёл в магазин уже под закрытие. Он неоднократно приходил туда и пытался разговаривать с молодой продавщицей. На сей раз вместе с ней был 18-летний парень, который спокойно ждал окончания смены.
Войдя в магазин мужчина сразу спросил у девушки: «Вы с молодым человеком?», после чего протянул ему руку. Парень поздоровался, но вот руку в ответ протягивать не стал, объяснив это тем, что ужинает.
Это взбесило мужчину, который сразу же послал парня и начал хватать его за руки. Молодой человек оперативно вывел неадеквата из магазина.
Однако на этом история не закончилась. Спустя пару минут мужчина вернулся с молотком и избил им парня.
Остановить сцепившихся мужчин смогли только прохожие. Напавшему удалось сбежать, а парень вызвал полицейских и написал заявление об избиении.
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Войдя в магазин мужчина сразу спросил у девушки: «Вы с молодым человеком?», после чего протянул ему руку. Парень поздоровался, но вот руку в ответ протягивать не стал, объяснив это тем, что ужинает.
Это взбесило мужчину, который сразу же послал парня и начал хватать его за руки. Молодой человек оперативно вывел неадеквата из магазина.
Однако на этом история не закончилась. Спустя пару минут мужчина вернулся с молотком и избил им парня.
Остановить сцепившихся мужчин смогли только прохожие. Напавшему удалось сбежать, а парень вызвал полицейских и написал заявление об избиении.
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Анастасия Чинкова