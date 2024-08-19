Пьяный украинский священник избил девушку-полицейского после ДТП

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ДТП с участием пьяного священнослужителя на территории Украины случилось в Черновицкой области. Там нетрезвый священник врезался в столб на грузовике КамАЗ. Когда на место приехала полиция, представитель УПЦ кинулся драться.
Священник ударил женщину-полицейского и попытался выхватить у нее табельное оружие, сообщают местные тг-каналы. После нападения пьяного священнослужителя женщина попала в больницу.
После ДТП водитель на грузовике сбежал с места происшествия. Позже его все же задержали. Медицинское освидетельствование показало 1,94 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.
Ранее украинские власти заявляли и намерении запретить каноническую УПЦ. Религиозные организации Украины хотят признать незаконными из-за подозрения в сотрудничестве с Россией и РПЦ.
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После ДТП водитель на грузовике сбежал с места происшествия. Позже его все же задержали. Медицинское освидетельствование показало 1,94 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.
Ранее украинские власти заявляли и намерении запретить каноническую УПЦ. Религиозные организации Украины хотят признать незаконными из-за подозрения в сотрудничестве с Россией и РПЦ.
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Лия Мурадьян