Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Подмосковье

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Подросток-мигрант из Таджикистана избил 12-летнюю девочку в подмосковном Сергиевом Посаде, передает Telegram-канал «Репортер Андрей Трофимов». По указанию СКР, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все случилось в селе Сватково, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Дошло до того, что местные вышли на площадь для выражения своего недовольства.
Как отметили организаторы митинга, население не хочет постоянно жить в страхе из-за мигрантов. Митингующие подчеркнули, что поселение стало походить на гетто, а полиция и власти не предпринимают никаких мер для защиты людей, добавили лидеры собрания.
Ранее сообщалось, что на Сенеже спасли пару с собакой на сломанном сапборде.
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Никита Кротов