Падение автобуса в ущелье на Кабо-Верде унесло жизни 22 человек
По меньшей мере 22 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье на острове Фогу, входящем в состав Кабо-Верде. Об этом сообщает агентство Lusa.
Автобус съехал с трассы и рухнул с высоты около 30 метров недалеко от населённого пункта Кампанас-де-Сима. Транспорт возвращался с экскурсии.
Большинство жертв — учащиеся старших классов и студенты. Медики доставили в больницы ещё 18 школьников в возрасте от шести до 11 лет. Состояние четырёх из них врачи оценивают как тяжёлое.
Группа специалистов уже работает на месте происшествия, чтобы выяснить обстоятельства и причины аварии. Премьер-министр Кабо-Верде Франсишку Карвалью принёс соболезнования родственникам погибших. Местные власти острова Фогу объявили двухдневный траур.
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