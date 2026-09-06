В Зеленограде 11-летняя девочка упала с третьего этажа в заброшенном таунхаусе
В Зеленограде 11-летняя девочка упала с высоты в заброшенном недостроенном здании. Об этом сообщает Telegram-канал «МК-срочные новости».
ЧП случилось вечером 4 сентября. Компания подростков проникла на территорию недостроенного трёхэтажного таунхауса, где дети решили исследовать внутренние помещения.
В какой-то момент девочка сорвалась вниз с отметки третьего этажа. При падении ребёнок получил множественные повреждения. Прибывшие на вызов врачи оперативно госпитализировали пострадавшую в городскую больницу.
Медицинский персонал оказывает ей всю необходимую помощь. В настоящий момент официальные представители лечебного учреждения не раскрывают подробностей о тяжести травм и текущем самочувствии пациентки.
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