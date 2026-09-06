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В Иркутской области медведь перелез через высокий забор в локомотивное депо

Фото: Istock/DrDjJanek

В Тайшете Иркутской области медведь проник на территорию локомотивного депо в светлое время суток. Подробности сообщает Telegram-канал Babr Mash.



Животное перелезло через высокий забор из профнастила. Конструкция не выдержала веса хищника и деформировалась. Сам хозяин леса не получил никаких травм. Люди пытались отпугнуть зверя звуковыми сигналами автомобиля, однако косолапый не обратил на это внимания и спокойно продолжил движение по своей траектории.

В ЕДДС Тайшетского округа уточнили, что за последние сутки специалисты получили шесть сообщений о медведях, которые выходили к людям. Во всех случаях звери вели себя активно и не боялись присутствия человека.

Ольга Щелокова

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