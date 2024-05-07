В Оренбургской области нашли расчленённое тело женщины

Фото: iStock/Pawel Kajak
Расчленённое тело женщины обнаружили недалеко от ледового дворца в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По факту обнаружения частей тела было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Следователями и сотрудниками полиции была установлена личность погибшей. Ей оказалась 37-летняя местная жительница.
Также правоохранители установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 40-летний сожитель погибшей, которого уже судили ранее за совершение тяжкого преступления. Мужчина задержан.
В настоящее время следователи и криминалисты проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех деталей произошедшего преступления.
Читайте также:
Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать
15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу
Двух братьев обвинили в использовании рабского труда в Ростовской области
Следователями и сотрудниками полиции была установлена личность погибшей. Ей оказалась 37-летняя местная жительница.
Также правоохранители установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 40-летний сожитель погибшей, которого уже судили ранее за совершение тяжкого преступления. Мужчина задержан.
В настоящее время следователи и криминалисты проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех деталей произошедшего преступления.
Читайте также:
Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать
15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу
Двух братьев обвинили в использовании рабского труда в Ростовской области
Анастасия Чинкова