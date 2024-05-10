Семья колумбийского наемника попросила помочь вернуть его тело с Украины

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Отец погибшего наемника из Колумбии Алексиса Тарасоны Ибаньеса обратился в МИД государства с просьбой вернуть его тело с Украины. Об этом информирует La FM.
«Франсиско Тарасона, отец молодого человека,... обратился за помощью к министерству иностранных дел Колумбии с целью как можно скорее репатриировать тело его сына, поскольку в армии сообщили, что оно, возможно, прибудет на территорию Колумбии через четыре недели», — сказано в материале издания.Отец сообщил, что его 24-летний сын погиб на Украине 8 мая. Ему позвонили украинские военные и сообщили, что мужчина был часовым на военном объекте и погиб от ранений вследствие ракетного удара.
Как рассказал Тарасона, его сын — профессиональный военный, уехавший в Польшу, а затем — на Украину в поисках высокого заработка.
Ранее стало известно, наёмников из каких стран больше всего в зоне спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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