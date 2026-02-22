Три человека погибли в результате аварии в Ростове-на-Дону
В Ростове‑на‑Дону произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW. За рулем находился сотрудник полиции, который в момент аварии не исполнял служебные обязанности.
По данным пресс-службы регионального отделения Следственного комитета, вместе с водителем в машине находились четыре пассажира. Автомобиль наехал врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Сила удара была настолько велика, что иномарку разорвало пополам. В результате трагедии погибли три человека. Выжить удалось только двоим пассажирам.
По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: