В США голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом
В штате Висконсин 37‑летний Бенджамин Фелтс угнал автомобиль скорой помощи, в котором находился пациент. Инцидент произошел, когда медики временно покинули машину.
По данным Fox, Фелтс находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сумел уйти от полицейской погони и проехать около 30 километров, прежде чем правоохранители прокололи ему шины и задержали. Ни угонщик, ни пациент не пострадали.
При аресте мужчина находился в обнаженном виде. Ему предъявили обвинения в четырех уголовных преступлениях и шести мелких правонарушениях, среди которых — вождение в нетрезвом состоянии. Суд направил Фелтса на психиатрическую экспертизу.
