В Лионе тысячи человек вышли на марш в память об убитом правом активисте
Более трех тысяч человек приняли участие в марше в Лионе, организованном в память о 23‑летнем Квентине Деранке. Об этом сообщает Reuters.
Молодого человека убили 14 февраля в Лилле, когда он охранял семерых активисток-феминисток во время их протеста против визита Римы Хасан в Институт политических исследований в Лионе. Экс-премьер Доминик де Вильпен назвал его убийство «моментом Чарли Кирка во Франции».
Как утверждает агентство, многие участники шествия скрывали лица под хирургическими масками и солнцезащитными очками. Местные власти зафиксировали случаи нацистских приветствий и расистских оскорблений в ходе мероприятия.
Правые активисты настаивают, что марш был мирным. Представитель одной из группировок, участвующих в митинге, назвала абсурдной ситуацию, при которой их акцию приходится охранять от агрессивных ультралевых.
По делу об убийстве Деранка задержаны семь человек, в том числе бывший помощник депутата от радикальной левой партии «Франция без поклона». По информации Le Monde, это первый случай гибели человека от рук членов левого движения с 2022 года.
